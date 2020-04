Foot – Championnat : la Ligue tchèque suivra les recommandations de l’UEFA

La Ligue de football professionnel tchèque a fait savoir qu’elle suivrait les recommandations de l’UEFA, l’association européenne, après que celle-ci a appelé ses fédérations membres à ne pas interrompre définitivement les championnats nationaux en raison de la crise du coronavirus. Cette semaine, l’UEFA a menacé d'interdire de compétitions européennes la saison prochaine toutes les équipes issues de championnats n'allant par à leur terme, et ce après l’avis formulé par la Pro League en Belgique pour ne pas reprendre le championnat 2019-2020. Une telle issue sacrerait le FC Bruges, où évolue l’attaquant international tchèque Michael Krmenčík, champion de Belgique.

Dans les jours prochains, la Ligue tchèque se réunira pour débattre des possibilités existantes pour achever la saison en cours en première et deuxième divisions, alors que six journées de saison régulière et cinq autres de play-offs pour l’attribution du titre de champion, des places européennes et la relégation restent encore à disputer. Après 24 journées, le Slavia Prague possède huit points d’avance sur le Viktoria Plzeň.