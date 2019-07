Foot : 3 équipes en tête du championnat après la deuxième journée

Avec six points chacune, trois équipes sont en tête du championnat tchèque de football au terme de la deuxième journée dont le dernier match se disputait lundi soir entre Ostrava et Karviná. Dans ce derby de Moravie du Nord c'est le Banik Ostrava qui s'est imposé 2-1 et pris ses trois premiers points.

Avec une meilleure différence de buts le Slavia Prague, tenant du titre, devance Plzeň et Opava.

Karviná et Zlíin sont les deux seuls clubs à n'avoir remporté aucun point au cours de ces deux premières journées.