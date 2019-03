Financement participatif réussi pour un documentaire sur Václav Havel

L’objectif fixé à 400 000 couronnes a été largement dépassé et en dix jours plus d’un million de couronnes (40 000 euros) ont été données par des particuliers via une plateforme de financement participatif pour la finalisation du film documentaire Tady Havel, slyšíte mě? (Ici Havel, vous m’entendez ?) consacré aux dernières années de Václav Havel. Le réalisateur Petr Jančárek a tourné environ deux cents heures avec l’ancien président entre 2008 et 2011, année de son décès. La première du film est prévue en novembre, à l’occasion du 30è anniversaire de la révolution de velours.

Après cette campagne de financement participatif sur une plateforme tchèque, une autre campagne est prévue sur des plateformes internationales pour finaliser la version anglaise du documentaire, pour permettre entre autres d’inclure dans la bande son des titres des Rolling Stones, Lou Reed ou encore David Bowie.