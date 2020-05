Fin des horaires réservés aux seniors pour leurs achats

A compter de ce mardi, il n’y aura plus d’horaires spéciaux réservés aux seniors et personnes handicapées pour effectuer leurs achats, a annoncé le vice-Premier ministre Karel Havlíček (ANO). Cette mesure avait adoptée dans le but de protéger les personnes les plus vulnérables au Covid-19.

Depuis la mi-mars, les personnes de plus de 65 ans bénéficiaient d’horaires réservés pour faire leurs courses, et ce, entre 8h et 10h du matin. Ces tranches horaires avaient d’ailleurs été changées plusieurs fois avant d’être fixées à ces deux heures matinales.