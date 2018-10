Fin des élections communales et du premier tour des sénatoriales

Les bureaux de vote pour les élections communales et pour les sénatoriales partielles ont fermé ce samedi à 14h00. Les Tchèques étaient appelés aux urnes, ces vendredi et samedi, pour élire quelque 60 000 conseillers municipaux et renouveler un tiers des sénateurs, c'est-à-dire 27 parlementaires de la Chambre haute du Parlement. 216 000 candidats sollicitaient les votes de leurs concitoyens pour accéder aux conseils municipaux et 236 pour tenter de siéger au Sénat.

A 13h00, soit une heure avant la fin du scrutin, la participation était estimée à environ 40 %. C'est peu mais cela correspond à la participation constatée lors des précédentes municipales, en 2014, qui avaient mobilisées 44,46 % du corps électoral.

Le décompte des voix est en cours et les résultats définitifs devraient seulement être connus dans la nuit pour les sénatoriales et dimanche matin pour les élections communales. Là où aucun candidat n'a obtenu 50 % au premier tour des élections sénatoriales, un second tour est organisé la semaine prochaine.