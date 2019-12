Fin de mission pour l’Armée tchèque, chargée de surveiller l’espace aérien des pays baltes

La mission de surveillance de l’espace aérien des pays baltes par l’Armée tchèque s’achève ce 31 décembre 2019. Début septembre, cinq avions de chasse Jas-39 Gripen s’étaient envolés pour l’Estonie pour mener à bien cette mission dans l’espace aérien des trois pays baltes, en collaboration avec des pilotes belges et danois. Les Tchèques passent désormais le flambeau à leurs collègues polonais.

Cette présence militaire tchèque s’inscrivait dans le cadre de la mission dite de police dans l’espace aérien de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, tous trois membres de l’OTAN, ainsi que dans celui, plus général, du renforcement de la présence et de la défense collective de l’Alliance atlantique en Europe centrale et de l’Est.