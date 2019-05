Festival Khamoro : musiciens et danseurs défilent dans le centre de Prague ce vendredi

Plusieurs centaines de musiciens et danseurs roms participent à une parade dans le centre historique de Prague ce vendredi après-midi dans le cadre de la 21e édition du festival mondial de la musique et de la culture roms Khamoro. Entamée dimanche dernier par un concert gratuit du groupe Gipsy Suno, la manifestation – dont le nom en romani signifie « Soleil » - s’est poursuivie tout au long de cette semaine.

Outre une grande variété de musiques roms traditionnelles et modernes, le programme propose des expositions, des représentations théâtrales, un défilé de mode et des débats publics. Khamoro est le plus grand festival du genre au monde. Sa 21e édition culminera ce samedi avec un concert de gala réunissant Fanfare Ciocarlia (Roumanie), 3000 DeSCencias (Espagne), Ivan Herák (Tchéquie) et Romengo (Hongrie), entre autres.