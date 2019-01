Fermeture temporaire du palais Schwarzenberg pour rénovation

Situé dans le Ier arrondissement de Prague, le palais Schwarzenberg ferme ses portes ce lundi afin d’y accueillir une nouvelle exposition à découvrir lors de sa réouverture en automne 2019. Le palais Schwarzenberg, qui fait partie de la Galerie Nationale, propose d’ordinaire au public plus de 160 sculptures et 280 peintures sont exposées témoignant des courants artistiques de la fin de la Renaissance et du baroque. Les tableaux et sculptures sont volontairement séparés et disposés de manière chronologique présentant les artistes les plus prestigieux de cette époque.

Aussi, le palais abrite une large collection d’armes historiques du XVe jusqu’au XIXe siècle appelée « armoiries impériales » ainsi qu’une collection de gravures et de dessins traversant les époques du Moyen Age à nos jours, ce qui fait d’elle l’une des expositions les plus considérables d’Europe. Enfin, si vous n’êtes toujours pas convaincu, l’exposition permanente offre un accès inédit aux gravures de l’artiste vénitien du XVIIIe siècle Giambattista Tiepolo.