Fermeture des magasins et restaurants : le gouvernement durcit encore les mesures

Comme déjà les jours précédents, le gouvernement tchèque a de nouveau renforcé les mesures de confinement visant à limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus. A compter de ce samedi matin, tous les commerces, à l’exception des magasins d’alimentation, pharmacies, drogueries, stations-service et quelques autres comme les kiosques, doivent rester fermés. La mesure, qui concerne aussi par exemple les coiffeurs, restera appliquée au moins jusqu’au mardi 24 mars. De même, la présence du public dans les restaurants et autres établissements des services d’alimentation a été interdite. Si les enseignes de restauration rapide et fast-food peuvent rester ouverts, le service des plats devra se faire par une fenêtre.

« Nous voulions empêcher que les gens se rendent dans les centres commerciaux », a expliqué le Premier ministre, Andrej Babiš, lors d’une conférence de presse ce samedi matin. La veille, il avait déjà appelé les Tchèques à faire preuve de raison et à ne pas faire de courses de stockage.