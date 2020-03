Fermeture des écoles : la première du programme pédagogique spécial de la Télévision tchèque très suivie par les enfants

« UčíTelka », le programme pédagogique spécial destiné aux enfants et diffusé depuis lundi par la Télévision publique tchèque en raison de la fermeture des écoles, a été le deuxième programme le plus regardé depuis le début de l’année dans la tranche d’âge des 4-14 ans, et même le plus regardé par le public âgé de moins de 12 ans. Avec une audience moyenne de 144 000 personnes, Česká televize a fait savoir que parmi les enfants qui ont regardé la télévision entre 9h00 et 12h00 lundi, 55% avaient suivi ces cours assurés en direct par des enseignants.

Seule l’émission « Peče celá země » (équivalent tchèque du Meilleur pâtissier) a été plus regardée par le jeune public depuis le début de l’année. Par ailleurs, la Télévision tchèque a indiqué qu’exceptionnellement, en raison de la demande importante, « UčíTelka » pouvait depuis ce mardi être suivi en ligne y compris à l’étranger.

Depuis ce mardi, la Radio tchèque propose également, à 11h00, une émission éducative d’une heure sur sa station pour la jeunesse Junior.