Femme de grandes valeurs, Táňa Fischerová est morte

Ancienne actrice, écrivaine, femme politique et activiste, Táňa Fischerová est décédée mercredi, des suites d’une longue maladie. Elle était âgée de 72 ans. Après avoir siégé à la Chambre des députés entre 2002 et 2006 en tant qu’indépendante, elle s’était présentée à l’élection présidentielle en 2013, la première organisée au suffrage universel direct en République tchèque. Elle avait alors terminé septième.

Mère d’un garçon gravement handicapé, Táňa Fischerová a ensuite consacré durant toute sa vie beaucoup de son énergie aux personnes malades et dans le besoin. Dirigeante pendant plusieurs années d’un mouvement politique qui qualifiait son programme d’idéaliste, elle a aussi présidé le Comité Helsinki tchèque et était membre de diverses organisations à but non lucratif. De nombreuses personnalités ont exprimé leur émotion à l’annonce de son décès.