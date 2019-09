Faillite du voyagiste Thomas Cook : un millier de clients tchèques concernés

Quelque 1100 touristes tchèques seront rapatriés suite à la faillite, ce lundi, du plus vieux voyagiste du monde, Thomas Cook. Il s’agit des clients de l’agence de voyage Neckermann, une filiale du groupe britannique en République tchèque.

Selon Jan Papež de l’Association des agences de voyage, la faillite du tour-opérateur indépendant le plus vieux au monde, particulièrement présent en Tunisie, en Turquie et à Majorque, pourrait également toucher les touristes britanniques en Tchéquie, ainsi que les clients tchèques qui ont acheté des voyages organisés par l’agence britannique en Allemagne et au Royaume-Uni.