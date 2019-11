Exposition d’anciens manuscrits au Klementinum

La Bibliothèque nationale de Prague expose, ces vendredi et samedi, plusieurs livres de prières précieux datant des XVe et XVIe siècles. Un des exemplaires exposés a appartenu au jeune roi de Bohême et de Hongrie Ladislas dit le Posthume (en tchèque Ladislav Pohrobek), mort en 1457 à l’âge de 17 ans.

Les manuscrits sont visibles gratuitement à la chapelle des miroirs du Klementinum, bâtiment qui abrite la Bibliothèque nationale.