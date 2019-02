Eurostat : Prague reste la septième région la plus prospère de l’UE

Prague est restée en 2017 en septième position du classement des régions les plus riches de l’Union européenne – la même place que l’année précédente selon les données d’Eurostat publiées mardi et basées sur le calcul du PIB par habitant. La capitale slovaque, Bratislava, sixième en 2016, pointe désormais juste derrière la capitale tchèque dans ce classement dominé par Londres, le Luxembourg et le Sud de l’Irlande.

Les autres régions de République tchèque sont en-dessous de la moyenne calculée pour l’ensemble de l’Union européenne.