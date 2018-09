Eurostat : la République tchèque a le plus grand nombre de postes vacants de l’UE

La République tchèque a le plus grand nombre de postes vacants de toute l’Union européenne, selon des données Eurostat publiées ce lundi. Selon ces derniers chiffres, au deuxième trimestre, la République tchèque avait 5,4 % de postes vacants contre une moyenne européenne de 2,2 %. Et la hausse du nombre de postes vacants était la plus rapide de toute l’Union européenne.

L’an dernier, la République tchèque comptait 3,6 % de postes vacants. A l’heure actuelle le pays est suivi par la Belgique (3,5 %), les Pays-Bas (3,1 %) et l’Allemagne (2,9 %). Le taux le plus faible est au contraire en Grèce (0,7 %).