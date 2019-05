Européennes : pour Transparency International, la campagne électorale est opaque chez la plupart des partis

La campagne électorale pour les européennes des différents partis politiques tchèques est chez la plupart d’entre eux opaque, estime l’ONG Transparency International. La majeure partie d’entre eux font preuve de laxisme en ce qui concerne la publication de données financières ou personnelles et ne respectent que de manière formelle l’obligation légale d’avoir un compte de campagne transparent. L’organisation a examiné onze formations politiques engagées dans la campagne.

Selon l’ONG, seuls le Parti pirate et la liste commune des chrétiens-démocrates et des Alliés pour l’Europe (formée des partis TOP 09 et STAN), se sont révélés parfaitement transparents. A contrario, le parti d’extrême-droite SPD de Tomio Okamura s’avère totalement opaque, ayant refusé de rendre public son budget de campagne.