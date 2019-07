Etude : plus de la moitié des Tchèques insatisfaits du système judiciaire

Plus de la moitié des Tchèques se disent instatisfaits du système judiciaire dans le pays, d'après une étude réalisée par l'agence STEM. 53% des personnes interrogées ont déclaré ne pas être satisfaites de l'état de la justice et 32% ont estimé qu'elle nécessistait une réforme en profondeur.

Les personnes âgées et les petits et moyens entrepreneurs tout particulièrement ont exprimé leur insatisfaction vis-à-vis de la lenteur des tribunaux, tandis que les jeunes Tchèques interrogés sont plus tolérants dans leur approche.