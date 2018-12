Etude : les Tchèques, les Danois et les Estoniens sont les peuples les moins religieux d'Europe

Selon une étude de l'institut américain Pew Research Center, les Tchèques, les Danois et les Estoniens sont les peuples les moins religieux d'Europe. En République tchèque et au Danemark, 8% des personnes interrogées seulement se considèrent comme fortement religieux, et en Estonie, 7%. Sur les 34 pays observés, la Roumanie arrive en tête avec 55% de la population se considérant comme très religieuse.

Toujours selon cette étude, 11% des Tchèques vont à l'église une fois par mois, et 9% d'entre eux affirment prier tous les jours.