Etude : Les médias tchèques sont sous pression

Les médias tchèques sont sous pression, qu’il s’agisse de l’opinion publique ou des politiques, estime un rapport de la Fédération européenne des journalistes. Celle-ci relève également qu’une partie du marché de la presse est toujours sous le contrôle indirect du Premier ministre Andrej Babiš. Ce dernier a commenté cette information en qualifiant le rapport de « non-sens ».

Le rapport de la Fédération européenne des journalistes appelle également à surveiller le financement des médias privés et publics et à soutenir un journalisme indépendant et de qualité.