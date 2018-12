Espionnage : la société Huawei sur la défensive

Le géant chinois des télécoms Huawei estime qu'il n'y aucune preuve que ses appareils présenteraient une menace de sécurité pour la République tchèque, comme le pense le Bureau national pour la sécurité cybernétique et d'information (NÚKIB), qui a émis une alerte à ce sujet en début de semaine. Dans un communiqué de presse, l'entreprise basée à Shenzhen dit vouloir se défendre contre les atteintes à sa réputation. "Nous ne tolérerons pas que notre image soit endommagée", a fait savoir Hu Houkun, l'un des dirigeants de Huawei. Après l'avertissement du NÚKIB, la société chinoise avait déjà demandé la publication de preuves.

Comme le contre-espionnage d'autres pays, et notamment des Etats-Unis, le Bureau national pour la sécurité cybernétique et d'information considère que les équipements des firmes Huawei et ZTE pourraient permettre aux services de renseignements chinois de collecter des informations dans les pays où elles sont présentes. Une réunion du Conseil de sécurité de l'Etat tchèque a lieu ce vendredi pour discuter de cette affaire.