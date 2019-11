Escalade - Tournoi de qualification olympique : Adam Ondra déjà virtuellement à Tokyo

Pari remporté pour le grimpeur tchèque Adam Ondra qui est désormais assuré de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo l’an prochain, en tout cas en principe. C’est à Tournefeuille, près de Toulouse, que s’est déroulée hier la première manche masculine du tournoi de qualification olympique, lors de laquelle vingt-deux athlètes se sont affrontés dans les trois disciplines de compétition d’escalade que sont la vitesse, le bloc, et la difficulté.

Premier du classement combiné jeudi soir, Adam Ondra participera à la finale de samedi avec sept concurrents parmi lesquels le Français Bassa Mawem, qui a littéralement survolé l’épreuve de vitesse, le Chinois YuFei Pan, premier en bloc, et les Japonais Kokoro Fujii et Meichi Narasaki. Le Japon ayant déjà atteint son quota de représentants aux JO, les six finalistes non-Japonais de samedi en France sont assurés de pouvoir participer aux JO.