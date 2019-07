Escalade – Coupe du monde : Adam Ondra s’impose à Chamonix

Adam Ondra a offert au public français une leçon d'escalade en s’imposant nettement samedi à Chamonix, samedi, dans l’épreuve de difficulté comptant pour la Coupe du monde. Autre représentant tchèque, Martin Stráník a terminé à la sixième place.

Adam Ondra effectuait à cette occasion son retour à la compétition. Blessé à un poignet, il avait été contraint de déclarer forfait pour la première épreuve de difficulté disputée à Villars (Suisse) la semaine dernière. A Chamonix, le grimpeur tchèque, ancien champion du monde de la spécialité, a dominé, les qualifications, les demi-finales et la finale. L’Allemand Alexandr Megos et l’Autrichien Jakob Schubert, champion du monde en titre, complètent le podium.

Grimpeur polyvalent qui comptera parmi les principaux espoirs de médailles tchèques aux Jeux olympiques de Tokyo l’année prochaine, Adam Ondra est très populaire dans le monde de l’escalade en raison de ses records et de la difficulté de ses réalisations dans les voies les plus dures du monde dans différents styles. En 2017, il est notamment le premier grimpeur au monde à réaliser un 9C, soit le plus haut niveau de difficulté en escalade sportive.