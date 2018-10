ErasmusDays 2018 : les programmes Erasmus de plus en plus prisés en République tchèque

Quelque 70 établissements scolaires et autres institutions en République tchèque ont participé aux #ErasmusDays qui se sont déroulés ces vendredi et samedi dans 30 pays d’Europe et du monde. Par exemple, une école d’Ostrava-Zábřeh (Moravie-Silésie) a reçu des enseignants polonais pour des journées de fête et de travail dans le cadre de leur projet Erasmus+ entre écoles transfrontalières.

Plus de 800 événements ont été organisés dans les pays (UE et hors UE) dans lesquels est implanté le programme Erasmus+. Lancé en 2014, ce programme offre la possibilité à des lycéens, étudiants, apprentis et professionnels de moins de 30 ans, avec ou sans diplôme, de renforcer leurs compétences.

Près de 300 000 Tchèques (étudiants et employés des écoles supérieures et secondaires) ont bénéficié des séjours Erasmus depuis 1998. En 2017, les étudiants tchèques ont été les plus nombreux à partir en Allemagne, en Espagne et en Grande-Bretagne. En revanche, la République tchèque a été une destination privilégiée de jeunes Espagnols, Français, Slovaques et Turcs. D’après les informations communiquées par la Maison de la coopération internationale de Prague (DZS), le nombre d’étudiants tchèques qui ont profité des programmes Erasmus a augmenté d’un tiers au cours des dix dernières années. En 2017, ils étaient plus de 7 000 à partir à l’étranger en Erasmus.