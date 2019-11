Environnement : 30 ans depuis les manifestations de Teplice

Ce lundi marque le 30e anniversaire du début des manifestations de Teplice, dans le nord de la Bohême : ce mouvement en faveur de l’environnement est considéré comme un des événements ayant conduit à la révolution de Velours quelques jours plus tard. Dans cette ville industrielle, fortement touchée par le smog et la pollution, des milliers de personnes étaient alors sortis dans les rues, scandant des slogans tels que « Nous voulons vivre ! » et brandissant des pancartes avec les mots « Nous voulons de l’air pur ! ».

Ces manifestations, initiées par un jeune apprenti, avaient été réprimées par la police communiste qui avait eu recours à des lances à eau pour disperser les protestataires.