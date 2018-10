Enseignement supérieur : deux universités tchèques dans le Top 10 en Europe centrale et de l’Est

L’Université Charles de Prague est la troisième meilleure institution d'enseignement supérieur dans les régions d’Europe centrale et orientale et d’Asie centrale, selon le rapport publié par la société éducative britannique Quacquarelli Symonds pour 2019. L’université pragoise, qui est la plus ancienne en Europe centrale depuis sa fondation en 1348, est à égalité avec l'université d’État de Saint-Pétersbourg. Deux universités russes figurent tout en haut du classement : l’université Lomonossov de Moscou et l’université d'État de Novossibirsk.

A noter également la présence dans le Top 10, à la neuvième position, de l’Université technique de Prague (ČVUT), qui est lui aussi le plus ancien établissement d'enseignement supérieur technique d'Europe centrale. L’Université Masaryk de Brno figure, elle, à la onzième place. Au total, huit universités ou écoles supérieures tchèques figurent dans le Top 100.