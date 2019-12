Enquête PISA : légère amélioration du niveau des élèves tchèques

Les élèves tchèques ont fait des progrès en lecture, en mathématiques et en sciences naturelles selon l’enquête internationale PISA, qui note une amélioration de leurs capacités depuis 2015. Sur 79 pays examinés et participant à l’enquête, la République tchèque se classe à la 25e place en termes de compréhension de l’écrit, à la 22e place en mathématiques et à la 21e place pour les sciences. Les élèves tchèques ont amélioré leurs résultats dans toutes les catégories par rapport à la dernière enquête de 2015.

Toutefois, selon les spécialistes de l’éducation, les résultats obtenus restent moyens au niveau international, et n’atteignent pas ceux du début des années 2000. De même, ils montrent des disparités régionales en termes de qualité de l’éducation. L’enquête PISA (Programme international pour le suivi des acquis) a été réalisée en 2018 auprès de 600 000 élèves de 15 ans dans 79 pays et rendue publique par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).