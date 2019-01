Enquête d'opinion : une grande majorité de sondés en faveur du mariage pour tous

D'après un sondage, les trois cinquièmes des Tchèques se prononceraient en faveur du mariage pour les personnes de même sexe. Un tiers des répondants y sont pour leur part opposés, des proportions qui ont peu évolué de puis la précédente enquête d'opinion sur le même sujet. 3 200 personnes ont été interrogées dans le cadre de ce sondage réalisé par le Centre pour l'étude de l'opinion publique et les agences Median et PEW. Les résultats ont été présentés jeudi par le sociologue Daniel Prokop, dans le cadre de la campagne "Jsme fér!" ("Nous sommes pour l'équité"), qui promeut l'adoption du mariage pour tous.

Le soutien à la mesure, soumise actuellement via un amendement à l'examen des parlementaires tchèques, décroît avec l'âge. Ainsi, les opposants sont plus nombreux que ses partisans seulement parmi les hommes âgés de plus de 45 ans. "C'est le groupe chez lequel le soutien (au mariage pour tous) est le plus faible. C'est pourtant le groupe le plus représenté en politique et il considère que l'opinion publique pense comme lui. C'est pourquoi le monde politique tchèque est plus conservateur que la société tchèque", explique Daniel Prokop.