En visite à Prague, la Première ministre de Serbie règle une vieille dette yougoslave

La Première ministre de Serbie, Ana Brnabić, est en visite à Prague ce lundi pour des discussions avec son homologue tchèque, Andrej Babiš. Elle a également rencontré le président tchèque Miloš Zeman qui a accepté l’invitation d’Ana Brnabić à se rendre en Serbie l’an prochain.

Au programme des discussions, l’accession de certains pays des Balkans à l’Union européenne, les migrations mais aussi la dette de la Serbie vis-à-vis de la République tchèque. Cette dette date des années 1990 et est liée aux anciens échanges commerciaux entre la République fédérative tchécoslovaque et celle de Yougoslavie. Après l’effondrement de la Yougoslavie, une importante partie de cette dette s’est retrouvée sous la responsabilité de la Serbie. La République tchèque va recevoir 221,7 millions de couronnes pour cette dette, suite à l’accord signé ce lundi entre les ministres des Finances tchèque et serbe.