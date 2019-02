En Tchéquie, un PIB touristique de près de 3% en 2017

En 2017, le poids économique du tourisme a représenté environ 292 milliards de couronnes, soit 2,9% du PIB, selon les derniers chiffres du Bureau tchèque des statistiques. Il s’agit du résultat le plus important depuis 2003, date à laquelle le Bureau a commencé à étudier ce PIB touristique.

En 2017, 34,7 millions de touristes étrangers se sont rendus en République tchèque. Les Tchèques, pour leur part, ont réalisé plus de 90 millions de séjours à travers le pays et plus de 11 millions de voyages à l’étranger. Les touristes étrangers ont dépensé quelque 164,9 milliards de couronnes lors de leur séjour, les 44% restants de la somme totale ayant été assurés par les touristes locaux.