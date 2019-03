En Tchéquie, l'écart entre les salaires est le plus faible d'Europe

En République tchèque, l'écart entre les salaires est le plus faible d'Europe selon des données Eurostat et le rapport annuel de la Commission européenne qui observe l'état économique et social de chaque pays.

Selon ce rapport, en 2017, le salaire des 20% les plus riches de la population était 3,4 fois plus important que celui des plus 20% les plus pauvres, alors que le taux pour l'Union européenne est de 5,1. La République tchèque se caractérise également par la plus faible part de personnes menacées par la pauvre ou l'exclusion sociale. En 2017, cette part représentait 12,2 % par rapport aux 22 % pour l'Union européenne.