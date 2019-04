En Tchéquie, le nombre de décès sur la route au-dessus de la moyenne européenne

En République tchèque, le nombre de décès dus à un accident de la route est au-dessus de la moyenne européenne, d’après des données de la Commission européenne. Sur une échelle d’un million de personnes, on compte ainsi 62 victimes de la route en République tchèque pour 2018, soit plus que la moyenne européenne qui s’élève à 49 décès pour un million de personnes.

La République tchèque a perdu six places au classement des vingt-huit pays de l’Union européenne pour se classer en 21e position, le nombre de décès dus à la route ayant augmenté de 14%. En tout, on comptabilise 25 100 morts dans un accident de la route dans l’Union européenne pour l’an dernier, et environ 135 000 personnes grièvement blessées.