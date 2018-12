En République tchèque aussi, la sécheresse est désormais d’ordre socio-économique

La sécheresse hydrologique et agricole qui a régné en République tchèque ces quatre dernières années s’est transformée en une sécheresse socio-économique. Cela signifie que le niveau insuffisant des eaux souterraines a des conséquences sur la productivité et la stabilité de la société et de son système. Pour la période allant de janvier 2015 à septembre 2018, l’Institut hydrométéorologique tchèque a relevé sur une grande partie du territoire un déficit de précipitations de plus de 500 millimètres par rapport à la moyenne enregistrée précédemment sur le long terme. C’est ce qui a été expliqué lors d’une conférence sur le sujet qui s’est tenue à Brno ce mercredi.

Les experts prévoient déjà que la température moyenne l’année prochaine pourrait être aussi élevée qu’en 2016, qui a jusqu’à présent été l’année la plus chaude de toute l’histoire.