En novembre, l’inflation en République tchèque a été la plus forte depuis 7 ans

Le rythme de l'inflation sur un an a de nouveau accéléré en novembre en République tchèque pour s'établir à 3,1 % contre 2,7 % en octobre, selon des données publiées, ce mercredi, par l'Office tchèque des statistiques (ČSÚ). Il s’agit du taux le plus élevé depuis octobre 2012. Les prix notamment du logement, de l’électricité, du gaz ou encore de l’eau, mais aussi des denrées alimentaires, et surtout des légumes, ont sensiblement augmenté.

Les analystes expliquent que cette croissance des prix des biens et services est une conséquence de la hausse des salaires, qui favorise la consommation des ménages, et des bonnes performances économiques du pays. Ils sont néanmoins surpris par ce taux supérieur à 3 %, alors qu’ils prévoyaient initialement un ralentissement de façon à revenir vers un taux plus proche des 2 % qui constituent l’objectif de la Banque nationale tchèque.