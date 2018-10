En Moravie de l’Est, les gardes forestiers poursuivent la traque d’un ours

Des pièges photographiques ont été installés afin d’aider l’équipe chargée par la région de Zlín de traquer et capturer un ours brun dans les environs. L’ours est responsable de l’attaque de plusieurs moutons et de la destruction de ruches dans des villages de montagne de la région.

Un piège classique, avec un miel pour appât, s’est avéré inefficace. A l’heure actuelle, les gardes forestiers prévoient d’essayer de capturer l’animal à l’aide d’un fusil hypodermique et de le transporter dans un zoo de la région. Un jardin zoologique belge a déjà exprimé son intérêt pour récupérer l’animal.