En Israël, la revitalisation de la Forêt Masaryk nécessite des fonds

Plantée en 1930 dans le nord d’Israël par des citoyens tchécoslovaques, la Forêt Masaryk a besoin d’être entièrement revitalisée, replantée et nettoyée. C’est l’objectif du Comité tchèque du Fonds national juif qui s’efforce de rassembler les moyens financiers nécessaires à cette revitalisation et à la réaliser d’ici mars 2020, lors du 170e anniversaire de la naissance de Tomáš Garrigue Masaryk, fondateur de la Tchécoslovaquie indépendante et qui a joué un rôle important dans la création de l’Etat d’Israël.

Il est ainsi possible de contribuer, par internet notamment, à l’achat d’un ou plusieurs arbres, à hauteur de 350 CZK. Un premier groupe de bénévoles s’est rendu sur place l’an dernier, afin de débroussailler la forêt. Un deuxième groupe s’est envolé pour Israël en février dernier afin d’y planter de nouveaux arbres. La Forêt Masaryk a été fondée en l’honneur du premier président tchécoslovaque et comme cadeau pour son 80e anniversaire.