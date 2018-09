En Israël en novembre, Miloš Zeman s’exprimera au Knesset

Le président Miloš Zeman, qui entamera ce mercredi une visite de trois jours en Allemagne, sera le premier représentant tchèque à prononcer un discours au Knesset lors de sa visite en Israël fin novembre. Le chef de l’Etat sera également reçu par l’ensemble des plus hauts dirigeants de l’Etat hébreu. Selon l’agence de presse ČTK, Miloš Zeman, qui est favorable à un transfert de l’ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, ouvrira aussi à cette occasion la Maison tchèque à Jérusalem, où siègeront les agences CzechTrade et CzechTourism et dans laquelle la tenue de diverses manifestations culturelles est prévue.

Par ailleurs, toujours dans le cadre de cette visite, le président tchèque participera à une réception organisée à l’occasion du centenaire de la fondation de l’Etat tchécoslovaque. Selon des sources diplomatiques, il s’agira de la première réception officielle du genre organisée par un pays à Jérusalem-ouest. Pour ce voyage, Miloš Zeman sera accompagné de plusieurs ministres et d’une importante délégation de chefs d’entreprises.