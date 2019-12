En Bohême du Sud, une messe a été célébrée à la mémoire du « Roi de la Šumava »

Une messe a été célébrée dans le village de Lažiště (Bohême du Sud) ce samedi à la mémoire de Josef Hasil, figure légendaire de la lutte contre le régime communiste en Tchécoslovaquie décédée le 16 novembre dernier à Chicago, où il vivait depuis son émigration dans les années 1950. Surnommé « Le roi de la Šumava », Josef Hasil était âgé de 95 ans. Plusieurs dizaines de personnes ont assisté à la cérémonie.

Garde-frontière à l’époque de l’installation au pouvoir du parti communiste en Tchécoslovaquie à la fin des années 1940 et au début des années 1950, Josef Hasil, salué ce samedi pour son courage, a aidé plusieurs dizaines de personnes, au risque de sa vie, à fuir le pays en franchissant la frontière avec l’Allemagne et le « monde libre ». L’annonce de sa mort avait suscité une vive émotion en République tchèque, alors que plusieurs livres et films ont été consacrés à sa vie.