En 2018, les Tchèques ont produit plus de 28 millions de tonnes de déchets

Les foyers et les entreprises produisent chaque année plus de déchets en République tchèque, selon les derniers chiffres publiés par le Bureau tchèque des statistiques. L'an dernier, ils ont produit près de 28,5 millions de tonnes de déchets, soit une hausse de 14%. Chaque citoyen tchèque a produit 290 kilos de déchets communaux, soit trois kilos de plus que l'année précédente.

Mais seuls 13% de ces déchets sont en réalité produits par les foyers tchèques : la majeure partie provient de l'industrie et des entreprises, le secteur du bâtiment étant à cet égard champion en matière de déchets. Les Tchèques sont également de plus en plus nombreux à pratiquer le tri sélectif : en 2002, chaque citoyen triait 16 kilos de déchets en moyenne contre 57 kilos l'an passé.