En 2017, les Tchèques ont récolté pour 6,6 milliards de couronnes de fruits des bois et champignons

Les Tchèques ont cueilli l'équivalent de 6,6 milliards de couronnes de fruits des bois et champignons en 2017 selon des données du site du ministère de l'Agriculture. Une récolte plus importante que l'année précédétente (+ 1,6 milliard de couronnes). Champignonneurs et cueilleurs passionnés, les Tchèques ont ainsi récolté 41 300 tonnes de fruits des bois, soit 7 500 tonnes de plus qu'en 2016. Champignons, myrtilles, framboises et mûres sont les produits les plus couramment cueillis. Les données du ministère estiment que chaque foyer a récolté en moyenne dix kilos de fruits des bois, dont 6,7 kilos de champignons.

Si en termes de poids et de valeur, la récolte 2017 a augmenté, les Tchèques se sont moins rendu dans les bois que d'autres années. L'an dernier, le ministère estime qu'un citoyen tchèque est allé en moyenne 21 fois se promener en forêt, contre 25 fois en 2016. 67 % des Tchèques ont cueilli des champignons, 30% ont rapporté chez eux des myrtilles, 20 % des framboises et 18 % des mûres.