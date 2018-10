Emmanuel Macron dans Hospodářské noviny : « Je veux une Tchéquie au cœur de l’Europe »

Le quotidien Hospodářské noviny (HN) a publié une longue interview d’Emmanuel Macron dans son édition de ce vendredi, à l’occasion de sa visite à Prague, la première en République tchèque depuis sa prise de fonctions. Cet entretien est diffusé également par les journaux Rzeczpospolita en Pologne et SME en Slovaquie et l’hebdomadaire HVG en Hongrie. « Si nous voulons tuer l’Europe, alors continuons comme ça », est la citation du président français qui figure en première page de HN. A l’intérieur des pages du journal, le second titre choisi est « Je veux la Tchéquie dans le cœur de l’Europe ».

Selon le chef de l’Etat français, la République tchèque et les autres pays du Groupe de Visegrád devraient cesser de faire de l’Union européenne un ennemi et de rejeter leurs maux sur celle-ci lorsque cela les arrange. Le projet européen a besoin d’une intégration supplémentaire, explique-t-il dans cet entretien, et il n’entend pas tenir compte des pays qui voudraient bloquer ce processus. « Nous ne pouvons pas utiliser le budget européen sans faire preuve de solidarité par exemple dans le domaine de la migration », affirme-t-il également. Emmanuel Macron explique que l’Europe est un engagement réciproque qui permet à ses Etats membres de renforcer leur souveraineté et ne réduit pas celle-ci. « Je suis convaincu que la République tchèque a envie d’être présente au cœur d’une Europe qui avance et protège ses citoyens », a-t-il souligné.