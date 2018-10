Emmanuel Macron achève sa visite à Prague

Arrivé vendredi en fin de journée à Prague, le chef de l'Etat français Emmanuel Macron a poursuivi et achevé sa visite dans la capitale tchèque ce samedi. Accompagné du chef du gouvernement tchèque, le francophone Andrej Babiš, il s'est rendu à l'ambassade de France, qui siège au palais Bucquoy dans le quartier de Malá Strana, avant de se rendre au palais Liechtenstein non loin de là, et de se promener sur le pont Charles.

La visite du président français, qui doit ensuite s'envoler pour la Turquie, s'est achevée avec la découverte de la nouvelle exposition permanente de la Galerie nationale à Prague, qui met notamment à l'honneur les oeuvres de peintres français parmi les plus célèbres du XIXe et du XXe siècles, acquises par le tout jeune Etat tchécoslovaque pour le musée en 1923.

Vendredi, Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue tchèque Miloš Zeman et il a dîné avec Andrej Babiš. Il a été question du projet européen, d'immigration et de la coopération économique entre les deux pays. La dernière visite d'un président français en République tchèque remontait à l'année 2016 avec François Hollande.