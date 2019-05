Elton John à Prague ce mardi pour sa tournée d’adieu

Le chanteur, compositeur et pianiste britannique Elton John se produit ce mardi soir à la O2 Arena de Prague, dans le cadre de sa tournée d'adieu, « The Farewell Yellow Brick Road Tour ». Elton John avait promis à ses fans trois ans de scène à travers le monde, soit 300 concerts jusqu'en 2021, pour les remercier de leur fidélité depuis plus de cinquante ans.

Le précédent concert d’Elton John à Prague avait réuni, en 2016, environ 13 000 personnes.