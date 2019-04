Elevage des fauves : le ministère de l’Agriculture a transmis un projet d’amendement

Le ministère de l’Agriculture a transmis au gouvernement un projet d’amendement à la loi relatif à la protection des animaux victimes de maltraitance. Cette initiative fait suite à la découverte, l’année dernière, par les douaniers à plusieurs endroits du pays d’un tigre mort et de différents produits comme du vin de tigre ou de cubes de bouillon. Plus généralement, le ministère entend renforcer via différentes mesures la législation encadrant l'élevage des grands fauves en République tchèque.

Pour rappel, le ministère de l’Agriculture a aussi constitué un groupe de travail chargé de décider des conditions du dressage des animaux dans les cirques, alors qu’une interdiction complète de la présence de l’ensemble des animaux dans les numéros reste envisagée. Depuis quelque temps, le débat a été relancé en République tchèque sur cette présence des animaux dans les cirques, alors que de nombreux pays interdisent déjà la présence de troupes avec animaux, notamment sauvages, sur leur territoire. Une pétition signée par quelque 14 000 personnes contre l’élevage des animaux vivant en liberté dans les cirques a été remise au ministère l’année dernière.