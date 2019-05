Elections européennes : le président Zeman a soutenu l’appel commun à voter

Le président tchèque, Miloš Zeman, fait partie des vingt-et-un chefs d’Etat de l’Union européenne qui ont lancé un appel à voter lors des élections au Parlement européen qui se tiendront entre les 23 et 26 mai selon les pays. Cette déclaration commune a été signée jeudi lors du sommet informel qui s’est tenu à Sibiu, en Roumanie, où la République tchèque était représentée par le Premier ministre Andrej Babiš.

Cet appel est d’autant plus important en République tchèque, où le taux de participation (18%) lors des dernières élections européennes en 2014 avait le deuxième le plus faible de toute l’UE, après la Slovaquie (13%). Ce scrutin se tiendra en République tchèque les vendredi 24 et samedi 25 mai. Trente-neuf partis et mouvements politiques présentent une liste.