Elections européennes : la participation des Tchèques pourrait être plus importante

L’abstention des électeurs tchèques pour les élections au Parlement européen pourrait être moins forte que lors des dernières en 2014. Selon un sondage réalisé par l’agence STEM/MARK, 27% des personnes interrogées indiquent vouloir voter les 24 et 25 mai prochains. Il y a cinq ans cela, le taux de participation s’était élevé à 18% et avait été le deuxième le plus faible de tous les pays membres de l’UE. Les auteurs du sondage ont toutefois précisé que la participation réelle est généralement plus faible que celle promise par les électeurs.

Pour rappel, selon un autre sondage remontant à février dernier, seuls un tiers des Tchèques savaient que des élections européennes se tiennent cette année. Par ailleurs, un peu plus de 70% se disaient incapables de citer le moindre des vingt-et-un députés représentant la République tchèque au Parlement européen.