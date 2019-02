Elections européennes : Dita Charanzová sera la leader de la campagne du mouvement ANO

La députée européenne Dita Charanzová sera la tête de liste du mouvement ANO pour les élections du Parlement européen, qui se tiendront en République tchèque les vendredi 24 et samedi 25 mai prochains. C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre Andrej Babiš ce dimanche. Avant son élection en 2014 en qualité de candidate indépendante, Dita Charanzová avait effectué une carrière de diplomate, notamment au sein de la Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’Union européenne.

Dans son discours prononcé ce dimanche devant les membres du mouvement ANO réunis dans le cadre du congrès national, Dita Charanzová a estimé que l’UE devrait revenir à sa mission originelle : assurer la paix, la sécurité et les conditions pour la prospérité. Elle a aussi rappelé que les Tchèques comptaient parmi les plus grands eurosceptiques. « Seuls 39 % d’entre nous considèrent que l’appartenance à l’UE est une chose positive. Mais ce n’est pas la faute des gens s’ils ne voient pas la valeur ajoutée de l’UE et les avantages qui découlent de notre qualité de membre », a-t-elle regretté.