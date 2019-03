Elections européennes : 40 partis et mouvements politiques présenteront une liste

Quarante partis et mouvements politiques participeront aux élections au Parlement européen, qui se tiendront les 24 et 25 mai prochains en République tchèque. La date limite d’enregistrement de leur candidature et de leurs listes électorales auprès du ministère de l’Intérieur était fixée à mardi 16 heures. Les neuf partis représentés à la Chambre des députés ont présenté une liste, à noter toutefois la candidature commune du parti conservateur TOP 09 et de STAN (mouvement des maires et indépendants).

Comme en 2014, ce scrutin permettra d’élire vingt-et-un députés qui représenteront la République tchèque au Parlement européen, qui ne devrait toutefois plus compter que 705 membres en cas de départ du Royaume-Uni de l’Union, contre 751 actuellement. Il y a cinq ans de cela, les élections européennes n’avaient mobilisé que 18,2 % des électeurs tchèques, un taux de participation historiquement bas, et avaient été marquées par la courte victoire du mouvement ANO de l’actuel Premier ministre Andrej Babiš avec un peu plus de 16 % des suffrages pour quatre mandats comme pour le parti social-démocrate et le parti libéral TOP 09.