Elections communales : ANO en tête dans les grandes villes, mais pas à Prague

Le mouvement ANO arrive premier des élections communales dans toutes les capitales de région de République tchèque, à l’exception notable de Liberec et surtout de Prague. Souvent, le principal concurrent de la formation du Premier ministre d’Andrej Babiš se trouve être le parti civique-démocrate ODS, lequel, impliqué dans de multiples affaires de corruption, a connu récemment plusieurs années difficiles alors qu’il était traditionnellement le principal parti à droite en République tchèque. Il a visiblement les atouts pour reprendre cette position, puisque les conservateurs de TOP 09 accusent eux de mauvais résultats.

Ces élections municipales sont également marquées par la confirmation de la débandade totale des partis de gauche. La social-démocratie, déjà très affaiblie lors des législatives de l’automne 2017, mais associée au mouvement ANO dans le gouvernement de M. Babiš, a connu une nouvelle déroute lors de ce scrutin, en recul presque partout. Les communistes et les Verts ont également vécu des élections très difficiles.

La victoire dans les grandes villes du mouvement ANO ne doit pas cacher les difficultés qu’aura la formation du Premier ministre à diriger les mairies de ces municipalités. Une phase complexe de négociations s’ouvre et les stratégies de l’ODS, mais aussi du parti des Pirates, qui réalise des bons scores dans les métropoles du pays, seront déterminantes pour composer des coalitions municipales. En termes de nombre de conseillers municipaux, ce sont d’ailleurs les chrétiens-démocrates qui l’ont emporté à l’échelle de la République, devant le parti ODS, les sociaux-démocrates et… le mouvement ANO.

La situation est inédite à Prague, où cinq partis se partagent presque équitablement les sièges du conseil municipal avec des scores compris entre 15 et 18 % : l’ODS, les Pirates, le nouveau mouvement Praha sobě, dont la campagne a été très visible, la coalition des « Forces alliées pour Prague » (avec des chrétiens-démocrates, TOP 09 et STAN) et ANO. Les Pirates, Praha sobě et les « Forces alliées » discuteraient déjà d’une possible coopération.

La participation s’est élevée à 47 % pour ces élections municipales. C’est peu mais c’est un chiffre supérieur de presque trois points au taux de participation enregistré en 2014.