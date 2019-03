Election présidentielle en Slovaquie : la diplomatie tchèque apprécie la victoire de deux candidats pro-européens

Le ministre des Affaires étrangères tchèque s’est félicité des résultats du premier tour de l’élection présidentielle en Slovaquie, qui s’est tenu samedi. « Deux candidats dont nous avons la certitude qu’ils lutteront contre l’extrémisme et la haine participeront au second tour », a déclaré le social-démocrate Tomáš Petříček. Annoncé grande favorite, l’avocate libérale Zuzana Čaputová a largement remporté ce premier en recueillant un peu plus de 40 % des suffrages, devant le vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič, qui a réalisé un score de 18,7 %.

« Que la Slovaquie ait deux finalistes qui sont plus pro-européens qu’eurosceptiques, est une bonne chose », a estimé pour sa part Jaroslav Bžoch, vice-président de la commission parlementaire en charge des affaires étrangères. « Je vois [dans ce résultat] toujours un lien avec le meurtre du journaliste Ján Kuciak, car la Slovaquie veut un changement et le gouvernement actuel avec Smer (social-démocratie, dirigé par l’ancien Premier ministre controversé Robert Fico) n’en propose pas actuellement », a-t-il également déclaré.

Le second tour de l’élection présidentielle en Slovaquie, qui désignera le successeur d’Andrej Kiska, se tiendra le 30 mars.