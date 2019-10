Elargissement de l'UE : les pays de Visegrad critiquent le blocage de certains Etats-membres

Dans une lettre ouverte adressée mercredi à tous les chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'UE ainsi qu'à Donald Tusk et Jean-Pierre Juncker, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš et ses trois homologues des pays du groupe de Visegrad (V4) ont critiqué la France et d'autres Etats membres pour avoir bloqué mardi l'ouverture des négociations d'adhésion à l'UE avec la Macédoine du Nord et l'Albanie. "L'UE n'a une nouvelle fois pas tenu ses engagements envers nos partenaires des Balkans occidentaux", peut-on lire au début de ce courrier qui constate que "certains Etats-membres continuent de bloquer l'ouverture même de négociations, bien qu'il ne s'agisse que d'une première étape (...)".

Seule la France s’est opposée à l’ouverture de négociations concernant l’adhésion de la Macédoine du Nord, alors que les Pays-Bas et le Danemark l’ont soutenue, mais ont bloqué la procédure pour l’Albanie. La Finlande a proposé que l’adhésion de l’Albanie soit considérée indépendamment de celle la Macédoine du Nord, ce que la France a refusé.